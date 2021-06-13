Тело девочки, пропавшей в СКО 5 дней назад, нашли в реке

Тело восьмилетней девочки, утонувшей в СКО, водолазы нашли в реке, сообщает zakon.kz.

Трагедия произошла пять дней назад в селе Покровке Есильского района, где девочка отдыхала на каникулах у бабушки, передает Sputnik Казахстан.

Вечером, когда внучка не пришла домой, бабушка забила тревогу. Обратилась к участковому, полиция начала поиски. Вещи девочки обнаружили на берегу, где она днем играла с двоюродным братом-сверстником. Тот рассказал, что они вместе купались, и сестру унесло течением.

13 июня в 7 часов 35 минут в реке Есиль в 7 километрах от села Покровка Есильского района сотрудники оперативно-спасательного отряда ДЧС СКО обнаружили безжизненное тело девочки 2012 года рождения, утонувшей 8 июня вблизи села Покровка. Тело направлено на судебно-медицинскую экспертизу. пресс-служба ДЧС РК

Поиски проводили сотрудники органов гражданской защиты, полиция, водолазы. Также были задействованы местные исполнительные органы и волонтеры.