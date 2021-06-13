Полицейские Алматинской области помогли выписать из роддома супругу погибшего коллеги

В прошлом месяце полицейские Алматинской области помогли выписать из роддома супругу безвременно ушедшего коллеги, сообщает zakon.kz.

Участковый инспектор полиции по делам несовершеннолетних группы ювенальной полиции отделения местной полицейской службы ОП Ескельдинского района Алматинской области Куаныш Рахметов погиб в сентябре 2020 года на рабочем месте. У полицейского остались беременная супруга и четверо детей.

К сожалению, коллега безвременно ушел из жизни в возрасте всего 38 лет. Куаныш Кайрылканович служил в органах внутренних дел с 2005 года. За это короткое время показал себя как образованный, вежливый, скромный сотрудник. Для семьи остаться без кормильца - очень сложная ситуация. В тот момент, когда семья коллеги нуждается в поддержке, мы не могли остаться в стороне и протянули руку помощи. начальник Ескельдинского РОВД Кайрат Баймуханов

В свою очередь семья Рахметова выразила искреннюю благодарность полицейским за внимание, заботу и поддержку.