Лидер КПРФ попросил разобраться с приглашением Ольги Бузовой во МХАТ

Лидер Коммунистической партии РФ Геннадий Зюганов попросил разобраться с приглашением певицы и бывшей ведущей проекта "Дом-2" Ольгой Бузовой в Московский художественный академический театр (МХАТ) им. Максима Горького, передает zakon.kz.

С такой просьбой он обратился к министерству культуры России во время прямого эфира в Instagram.

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Ольгу Бузову из "Дома-2" пригласили на сцену МХАТ им. Горького. Лицом "Сбербанка" стал тиктокер Даня Милохин. Куда катится наша культура? - задали вопрос лидеру КПРФ его подписчиками.

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МХАТ нес на своей сцене прекрасные произведения, (до 2018 года худрук и директор МХАТ - прим. ред.) Татьяна Доронина вообще гений в своем деле. Но если Бузову туда "засунули", то я не знаю, куда смотрят и министр культуры, и все остальные. Но насчет Дани (...), посмотрите какая агрессивная и самая грязная реклама ("Сбербанка" - прим. ред.) Геннадий Зюганов

По его словам, "это стиль нынешней власти и нынешней Единой России".

Они не любят свою культуру, не понимают русский дух и русский мир. (...) Наша культура бессмертная, и она победит. А что касается министерства культуры, я попросил бы их разобраться. Геннадий Зюганов

Ранее стало известно, что худрук МХАТа Эдуард Бояков пригласил Ольгу Бузову сыграть в спектакле "Чудесный Грузин", который посвящен молодости Сталина. Позднее он заявил, что театр на этом "хайпанул".