Шариковой ручкой убили пациента в российской больнице

В больнице Новочеркасска 57-летнего пациента убили шариковой ручкой, передает zakon.kz.

Как сообщили в региональном управлении Следственного комитета РФ, в отношении 27-летнего мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

В настоящее время подозреваемый задержан. Следствием решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу, - говорится в сообщении.

По версии следствия, преступление совершено 12 июня на почве неприязни. Подозреваемый нанес 57-летнему мужчине множественные удары руками и ногами по голове, а также один удар шариковой ручкой в грудь. От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия. Оба - пациенты медучреждения в Новочеркасске.