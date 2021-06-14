НАТО планирует ответить на наращивание Россией военной мощи

Россия усиливает военный потенциал, в ответ НАТО рассчитывает принять меры, в том числе укрепить оборону, сообщает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.

Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг

По его словам, НАТО занимает в отношении России "двойной подход", заключающийся в сочетании обороны и диалога. Сейчас альянс, по его словам, реализовал "самое большое усиление коллективной обороны со времен окончания холодной войны" и продолжит укреплять оборону.

Мы не собираемся копировать то, как действует Россия. Но мы ответим очень твердо и четко, это будет широкая комбинация разных средств, что мы демонстрировали за предыдущие годы, - заявил Столтенберг в интервью телеканалу CNBC.

Генсек альянса отдельно остановился на теме ядерного оружия и подчеркнул, что альянс не планирует размещать новые ракеты наземного базирования, такова "последовательная позиция" НАТО после окончания действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

Но мы позаботимся о том, чтобы ответить на новое наращивание Россией военной мощи, в том числе в области ядерного оружия. И сделаем мы это разными способами, в том числе путем укрепления наших средств наземной и воздушной обороны ... а также, конечно, путем контроля над вооружениями, это одна из частей диалога с Россией, - подчеркнул Столтенберг.

Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у своих западных границ. НАТО расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что Россия ни для кого не представляет угрозы, однако не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.