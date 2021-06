Футболист сборной Дании рассказал о самочувствии после сердечного приступа

Полузащитник "Интера" и сборной Дании Кристиан Эриксен рассказал о самочувствии после сердечного приступа в матче Евро-2020 против Финляндии, сообщает zakon.kz со ссылкой на ТАСС.

В субботу сборная Финляндии одержала победу над датчанами со счетом 1:0 в матче первого тура групповой стадии чемпионата Европы. В конце первого тайма встречи 29-летний Эриксен упал на газон и не смог подняться.

Спортсмену оказывали экстренную помощь на поле около 15 минут, только после этого его увезли в больницу, позднее выяснилось, что у игрока был сердечный приступ; матч был приостановлен и возобновлен спустя более чем полтора часа.

Christian Eriksen to Gazzetta dello Sport: "Thank you, I won't give up. I feel better now - but I want to understand what's happened. I want to say thank you all for what you did for me". Eriksen was talking to his manager who reported Chris sentences from the hospital. ???????? pic.twitter.com/anWUjcbEtP