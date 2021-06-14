В Таджикистане лаборатории ежедневно выявляют десятки случаев КВИ: Минздрав отрицает

По словам врачей, сотрудники лабораторий, СМИ и родственников пациентов, COVID-19 вновь набирает обороты в Таджикистане, сообщает zakon.kz со ссылкой на Службу новостей ЦА.

При этом Минздрав Таджикистана заявляет, что с января этого года не было выявлено ни одного нового случая заражения коронавирусом.

Хомид Хомидзода, главный врач поликлиники № 13 Душанбе сообщил, что их медицинское учреждение зарегистрировало 10 случаев коронавирусной инфекции среди жителей, которые закреплены к этой поликлинике, некоторые из которых лечились в домашних условиях, а другие - в больнице.

12 июня информационное агентство "Азия-Плюс" со ссылкой на источник в частной лаборатории "Диамед" сообщило, что 8 июня только в Душанбе было выявлено порядка 100 случаев коронавируса. Другие лаборатории также подтвердили положительные результаты тестов на коронавирус, сообщает АП.

Министерство здравоохранения Таджикистана считает такую информацию необоснованной и подчеркивает, что новых случаев коронавирус в стране не зарегистрировано.

В мае было несколько случаев, когда первичные результаты тестов были изначально положительными, а позже, после вмешательства органов здравоохранения, результаты последующих тестов были признаны "отрицательными".

На вопрос, почему Минздрав продолжает утверждать, что случаев заражения коронавирусом нет, главный врач поликлиники № 13 Душанбе Хомид Хомидзода ответил: "Теперь такое сказать не могут. Мы только начали выявлять новые случаи. Возможно, уже начнут предоставлять (такую информацию), потому что мы отправляем официальную информацию в Министерство здравоохранения".

Хомидзода добавил, что они проинформировали министерство о том, что в их учреждении зарегистрировано 10 человек, инфицированных коронавирусом. По его словам, представители министерства приехали и проверили зараженных и их медицинские карты.