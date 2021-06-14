Вступили в силу новые санкции США против госдолга России

С 14 июня вступили в силу санкции США, запрещающие американским финансовым учреждениям приобретать новые российские рублевые гособлигации, сообщает zakon.kz со ссылкой на РБК.

О введении новых санкций Соединенными Штатами было объявлено в середине апреля. Новые ограничения запрещают финучреждениям страны покупать российские гособлигации при первичном размещении. Однако им по-прежнему разрешено приобретать и продавать российские государственные бонды на вторичном рынке.

Таким образом, расширяется введенный США в 2019 году запрет для американских инвесторов на покупку новых выпусков российских государственных еврооблигаций.

Он распространяется на приобретение облигаций федерального займа (ОФЗ) на первичных аукционах, проводимых российским Минфином. С того времени Россия уже два раза выходила на внешние рынки заимствований с еврооблигациями, номинированными в евро.