Казахстанцам разрешили не бронировать очередь в ЦОН

Казахстанцам теперь не обязательно бронировать очередь в ЦОНы. В Центры обслуживания населения можно попасть при помощи приложения Ashyq, передает zakon.kz.

В постановлении главного санврача страны написано, что казахстанцы могут посещать городские ЦОНы по приложению Ashyq. Клиенты с безопасным и нейтральным статусом теперь могут получить госуслуги без обязательного предварительного бронирования очереди.

Благодаря этому ЦОНы смогут не только принять большее количество клиентов, но и обезопасить своих сотрудников и посетителей. При этом возможность забронировать очередь предварительно остается в прежнем режиме. В случае предварительной брони у вас даже будет преимущество - вы сразу попадете к оператору в назначенное время. Мы понимаем, что увеличится поток посетителей, поэтому просим не забывать о мерах санитарной безопасности – носите маски, соблюдайте социальную дистанцию, пользуйтесь санитайзерами, – сказал председатель правления "Правительство для граждан" Адиль Кожихов.

Каждый фронт-офис получил персональный QR-код для сканирования. Он будет размещен при входе в здание. При отсутствии Ashyq, можно воспользоваться приложениями Egov mobile, Kaspi.kz и Halyk Homebank, куда недавно был внедрен функционал Ashyq. Если у посетителя нет этих приложений, статус можно определить с помощью ИИН.

В случае обнаружения "желтого" или "красного" статуса, клиент не будет допущен в здание ЦОНа.