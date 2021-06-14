Руслан Искаков: Экспортерам с нами спокойнее

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на заседании Совета иностранных инвесторов 10 июня предложил начать субсидировать экспортные кредиты. По мнению главы государства, эту меру поддержки нужно "в ближайшее время" добавить в линейку инструментов, уже действующих в стране.

Он заявил, что для единого оператора финансовой поддержки экспорта KazakhExport (подведомственная организация Министерства торговли и интеграции РК, дочерняя компания АО "НУХ "Байтерек") нужно предусмотреть "правильный регуляторный режим". Экспортеры должны получать поддержку быстро и без лишней бюрократии.

"Курсив" поговорил с председателем правления этой структуры Русланом Искаковым и узнал, как KazakhExport уже помог казахстанским экспортерам и какие планы перед собой компания ставит на предстоящий период.

- Руслан Викторович, из названия компании понятно, что ее работа связана с экспортом, но как именно работает KazakhExport?

- Когда отечественные экспортеры выходят на внешние рынки, им приходится конкурировать с аналогичными производителями из разных стран, в том числе из экономически развитых. Например, сейчас многие казахстанские компании активно пытаются вести бизнес в Узбекистане, и конкуренты наших экспортеров, скажем, из КНР, Турции, России или Европы, сталкиваясь друг с другом на узбекистанском рынке, активно пользуются инструментами поддержки своих государственных институтов – экспортно-кредитных агентств и эксимбанков. То есть, чтобы успешно конкурировать на внешних рынка, предприятиям мало производить качественный товар или услугу: зачастую решающим фактором является то, какая финансовая поддержка есть у экспортера. Наша задача, если описать коротко – предоставлять отечественным экспортерам финансовую поддержку на каждом этапе экспортного цикла, причем по уровню не хуже, чем у стран-конкурентов или партнеров по ЕАЭС.

В Казахстане нет эксимбанка в чистом виде, поэтому нам как экспортно-кредитному агентству приходится частично совмещать функции и привлекать к финансированию экспортных операций наших партнеров – институты развития и банки второго уровня. Чтобы состоялась экспортная операция, всегда необходимо финансирование – инвестиции для создания экспортно ориентированного производства или перевооружения действующего предприятия при выходе за пределы Казахстана: для закупа сырья необходим оборотный капитал, для выпуска гарантий по международным контрактам нужны лимиты финансирования в банке, для экспорта продукции машиностроения или услуг инжиниринговых компаний деньги нужны еще и зарубежному покупателю или заказчику, причем "длинные", даже при поставках товаров народного потребления или продуктов питания импортеры просят отсрочку платежа, а это отвлечение оборотного капитала и вероятность не получить свои деньги за поставленный товар. Риски возникают во всех случаях, то есть на каждом этапе экспортного цикла, экспортеры и банки не всегда готовы их брать на себя, по крайней мере, в полном объеме.

Наша работа – оценить риски, управлять ими и поглощать их. Предоставлять страховое покрытие экспортерам и банкам, финансирующим экспорт, обеспечивать безопасность экспортных операций, что позволяет нашим банкам активнее кредитовать экспорт, развивать производственный потенциал отечественных производителей, а также финансировать непосредственно зарубежных покупателей казахстанских товаров и услуг, тем самым выигрывая международную конкуренцию.



Наша целевая аудитория – это бизнес, который готов поставлять свои продукты за рубеж, но хочет получить дополнительную уверенность в успехе экспортных поставок.

Мы видим реакцию на нашу работу со стороны рынка – спрос, и при этом растущий. В 2020 году KazakhExport поддержал 115 предприятий на 134,6 млрд тенге, для сравнения: в 2019 году эта сумма составляла 97 млрд тенге. С начала текущего года по состоянию на 11 июня мы уже оказали поддержку предприятиям-экспортерам на 58 млрд тенге.



С 2016 года под наше страховое покрытие казахстанские экспортеры привлекли в банках 239,8 млрд тенге финансирования.



Главная цель на ближайший год – продолжать увеличение объемов поддержки бизнеса. На 2021 год мы запланировали принять страховые обязательства на сумму около 200 млрд тенге.

- Глава государства заявил, что для единого оператора финансовой поддержки экспорта KazakhExport нужно предусмотреть "правильный регуляторный режим". Что это значит?

- Экспортно-кредитные агентства начали появляться почти сто лет назад, и хотя они занимаются страхованием, их работа сильно отличается от деятельности классических страховых компаний, соответственно, регулировать их так же, как весь страховой рынок, нецелесообразно, поэтому во всем мире экспортно-кредитные агентства имеют собственную нормативно-правовую базу, регулируются отдельными законами и актами.

Я уверен, что выведение KazakhExport из-под общего регулирования позволит нам работать быстрее и обеспечить страхование большему числу компаний.

- Фактически KazakhExport – один из игроков страхового рынка РК. Почему появилась нужда в государственной компании с таким функционалом?

- В страховом секторе Казахстана работают 28 организаций, однако ни одна из них, кроме KazakhExport, не дает экспортерам из обрабатывающего сектора и банкам страховую защиту от риска неплатежей при внешнеторговых операциях и не гарантирует безопасность сделок по экспорту.

И мы понимаем, почему частные компании там не работают. Во-первых, соотношение рисков и размера тарифов для частников невыгодные. Экспортные контракты велики по суммам, но доход от тарифа страховая компания получает небольшой, то есть налицо высокие риски при низкой доходности.

Во-вторых, банки не всегда готовы работать с частными страховыми компаниями по экспортным сделкам: KazakhExport, являясь квазигосударственной структурой, выглядит привлекательнее для сотрудничества.

В-третьих, у части страховых компаний просто-напросто может быть недостаточно капитала для покрытия экспортных контрактов. Поэтому никто, кроме KazakhExport, до сих пор не работает на этом рынке, несмотря на то, что этот сегмент открыт и мы не являемся монополистами.

Но экспорт обрабатывающей промышленности нужно стимулировать – это одна из центральных задач, которую государства всего мира ставят перед собой. Потому и госкомпании, которые поддерживают экспортеров, всегда существовали в той или иной форме не только в Казахстане, но и за рубежом.

- Деньги на свою работу вы получаете из бюджета. Сколько вы получили за последние годы денег и какая от этого отдача? А самое главное – в чем суть предлагаемых субсидий?

- Математика простая: уставный капитал – 105 млрд тенге, из которых почти 96 млрд получены за последние 5 лет. За этот же период, то есть с 2016 года, мы приняли страховых обязательств, то есть оказали поддержку нашим экспортерам на сумму 439 млрд тенге, и до конца 2021 года планируем принять еще 140 млрд тенге. Более 160 предприятий воспользовались нашими услугами. Сами средства размещены в высоколиквидные активы, которыми мы, собственно говоря, отвечаем по страховым обязательствам, то есть и банки, и экспортеры уверены – если произойдет страховой случай, KazakhExport всегда располагает достаточными средствами, чтобы погасить убыток нашего клиента.



Помимо поддержки бизнеса, мы отчисляем налоги и выплачиваем дивиденды. За последние пять лет мы перечислили в бюджет 1,23 млрд тенге, а дивиденды единственному акционеру АО "НУХ "Байтерек" составили 6,2 млрд тенге.

Как видите, мы не тратим деньги впустую, а сохраняем их и расходуем только по целевому назначению – на поддержку наших экспортеров. Что касается нового инструмента – субсидирования процентных ставок по экспортным кредитам, то эта мера активно используется во всем мире, в том числе коллегами по ЕАЭС – Россией и Беларусью. Как правило, этой мерой пользуются в инжиниринговых компаниях. Казахстанским машиностроителям при выходе за рубеж приходится сталкиваться с мощными конкурентами, мы со своим "арсеналом" инструментов уже имеем победы – это и поставки локомотивов казахстанского производства, автобусов, автомобилей, трансформаторов и даже вертолета. Что касается экспорта услуг, то у нас в портфеле уже есть успешные проекты. Отечественные компании с нашей поддержкой выполняют работы по проектированию для итальянцев, другая компания построила золотоизвлекательную фабрику в Кыргызстане и завершает строительство второй, а это более $150 млн контрактов. Есть клиент, который строит газопровод в Сибири, а другой выполнят буровые работы в Поволжье России, даже BAZIS-CONSTRUCTION с нашей поддержкой проектирует и строит в Узбекистане.

Много возможностей для наших предприятий пока не реализовано, потому что зарубежные заказчики предпочитают поставщиков, которые не только оказывают услуги, но и приносят связанные кредиты от своих эксимбанков. Так вот, субсидирование процентной ставки позволит кредиты отечественных финансовых институтов удешевлять до конкурентного уровня, и под наше страховое покрытие банки смогут кредитовать иностранных заказчиков на покупку продукции машиностроения или услуг наших инженеров. Это, конечно, откроет массу возможностей для получения заказов по всему миру.