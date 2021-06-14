На ремонт дорог в Костанайской области задействованы средства по различным госпрограммам

На 2021 год для ремонта автомобильных дорог областного и районного значения, а также улиц населенных пунктов в Костанайской области из республиканского и областного бюджета выделено 16,7 млрд тенге.

На эти средства будет отремонтировано 226 км автодорог местного значения (19 участков) и 137 участков улиц.

По данным управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Костанайской области, 221 км автодорог будет отремонтирован в рамках госпрограммы "Нұрлы жол". Для этих целей предусмотрено 11,5 млрд тенге.

Среди позитивных изменений, которые произойдут в жизни автомобилистов - это ввод нового моста к подъезду Костаная.

Его возводят рядом со старым, построенным в 1973 году. Существующий мост (Корейский) находится в неудовлетворительном состоянии и не справлялся с возросшим движением автомобильного транспорта.

Он будет сдан в конце года. Общая стоимость проекта – 4,3 млрд тенге, на текущий год для завершения выделено – 2,7 млрд тенге.

Стоит отметить, что в рамках спецпроекта "Ауыл-Ел бесігі" строительно-монтажные работы пройдут на 47-ми объектах на сумму 1,1 млрд тенге. Ремонт пройдет в 19-ти населенных пунктах Аулиекольского, Б.Майлина,Джангельдинского, Житикаринского,Камыстинского, Карабалыкского, Карасуского, Костанайского и Узункольского районов.

​Также предусмотрены средства в сумме 4,1 млрд тенге из местного бюджета для строительно-монтажных работ на 92-х объектах.