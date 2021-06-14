В Казахстане стали добывать меньше нефти

В некоторых областях наблюдается ежегодное снижение объемов добычи нефти, сообщает zakon.kz.

На сегодняшний день коэффициент соотношения прироста полезных ископаемых к объемам их добычи по ТПИ твердым полезным ископаемым составляет в среднем - 0,13, а по углеводородному сырью - 0,9. Вместе с тем, в Казахстане имеются значительные перспективы для новых открытий и в части углевородов и в части ТПИ.

По поручению главы государства мы приступили к разработке Нацпроекта развития геологической отрасли на 2021-2025 годы. Предусматривается определить нефтегазовый потенциал слабоизученных осадочных бассейнов и изучение "глубоких горизонтов" в пределах горнорудных районов. Реализация проекта позволит повысить изученность территории, оценить прогнозные ресурсы полезных ископаемых. Помимо указанных задач, это позволит увеличить занятость населения при геологоразведочных работах, привлечь инвестиции и создать новые рабочие места при строительстве и эксплуатации горно-обогатительных комбинатов. Такие результаты, несомненно, положительно отразятся в решении социальных вопросов регионов, - сказал на отчетной встрече министр экологии, геологии и природных ресурсов Магзум Мирзагалиев перед населением.

В 2021 году будет введена в эксплуатацию информационная система "Национальный банк данных минеральных ресурсов". Как отметил министр, система будет служить "окном для инвесторов".

Путем получения доступа к электронной базе геологической информации и позволит перевести взаимоотношения госорганов и недропользователей в цифровой формат. В 2020 году разработаны ряд бизнес-процессов, такие как: выдача лицензий на разведку/добычу, приобретение геологической информации и др., выполнены интеграции с государственной базой данных, - сказал он.