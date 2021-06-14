В Алматы на день частично ограничат движение по бульвару Бухар Жырау, сообщает zakon.kz.

С 9:00 до 22:00 часов 16 июня 2021 года в Бостандыкском районе Алматы будет частично ограничено движение автотранспорта по бульвару Бухар Жырау от улицы Римского-Корсакова до улицы Байтурсынова в восточном направлении, - сообщили в ТОО "Алматинские тепловые сети".

Временные ограничения вводятся для проведения аварийных работ на теплосетях, проходящих под проезжей частью названного уличного сегмента.



