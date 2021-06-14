Билет в космос продан за 28 млн долларов

Компания Blue Origin Джеффа Безоса провела онлайн-аукцион, где выставила на продажу место в космическом корабле, передает zakon.kz.

Кто отправится в космос вместе с одним из самых богатых людей в мире, не сообщается, его имя назовут позже, как и четвертого участника полета. По окончании аукциона раскрыли только номер победителя - 107. Полет Безоса, его брата Марка и еще двух человек намечен на 20 июля. Они отправятся в космос на корабле New Shepard. Это многоразовый космический корабль, который создали для коммерческих полетов до "космической границы", - пишет "Российская газета".

Билет обошелся покупателю в 28 млн долларов.

Предполагается, что полет будет продолжаться 10 минут, а капсула с экипажем поднимется на 105 км над поверхностью Земли.

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