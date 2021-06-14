Токаев поздравил нового премьер-министра Израиля

14 июня 2021, 18:50
Фото: Акорда

Президент Касым-Жомарт Токаев направил поздравительную телеграмму избранному премьер-министру Израиля Нафтали Беннету, сообщает zakon.kz со ссылкой на Акорду.

Глава государства от имени народа Казахстана и от себя лично поздравил Нафтали Беннета по случаю его избрания премьер-министром государства Израиль.

На сегодняшний день Израиль признан авторитетным членом международного сообщества. Передовая экономика страны достигла значительного прогресса, а применение инновационных технологий позволило значительно повысить благосостояние народа. Желаю полной и успешной реализации Ваших инициатив и планов, направленных на дальнейшее приумножение достижений и процветание Вашей страны, – говорится в телеграмме.

Читайте также:

В Израиле впервые за 12 лет сменился премьер-министр

Президент назвал общей целью укрепление в духе традиционной дружбы и доверия взаимовыгодных отношений между Казахстаном и Израилем в политической, торгово-экономической и культурной сферах. Глава государства выразил готовность направить усилия на осуществление этой благородной цели.

Касым-Жомарт Токаев пожелал Нафтали Беннету успехов на его высоком посту, а дружественному народу Израиля – благополучия и процветания.


Присылайте свои новости на наш
Читайте новости zakon.kz в
Показать комментарии

Популярное

все топ новости

НОВОСТИ

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:

Хотите быть в курсе важных новостей?