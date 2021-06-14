Дмитрий, вы – дно! Губерниев довел Бузову до слез в прямом эфире

Певица Ольга Бузова поругалась с комментатором Дмитрием Губерниевым в студии "Матч ТВ", сообщает zakon.kz.

Бузова стала гостьей передачи "Все на матч!", в котором Губерниев решил задать ей каверзный вопрос, выдумав имена тренеров и футболистов:

Вам какая школа футбола ближе? Вот эта российская, Черчесова, или все-таки знаменитая советская, тренера Ефроса, которая выигрывала чемпионаты Европы, здорово выступала на чемпионатах мира с Броневым, с Волковым, с Далем?

Ольга, разумеется, запуталась, а ведущий подлил масла в огонь, добавив:

Ответьте на вопрос, какой футбол вам ближе, и все. Все очень просто. Знаете, что я вас сейчас спрошу: вы перестали пить коньяк по утрам или нет? Отвечайте, Оля, да или нет. Это же просто. Вы перестали пить коньяк по утрам?

Это вызвало очень бурную реакцию у Бузовой и даже довело ее до слез.

Дмитрий Губерниев, вы для меня дно. И не мужик. Вы меня оскорбляете. Вы меня оскорбляете как мальчишка, писака. Придите и скажите мне это в лицо. Ольга Бузова

Видимо Ольга никогда не читала "Карлсона" и не знает этот цитату, примененную мужчиной в самом расцвете сил в разговоре с фрекен Бок, как показатель того, что не на каждый вопрос, можно дать простой ответ.

Даме — снисхождение. И маленькая наша любовь, — сказал Губерниев в эфире matchtv.ru после того, как Бузова покинула студию.