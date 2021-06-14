В Атырауской области выясняют причину массовой гибели рыбы на реке Сагыз

10 июня 2021 года инспекторы Жайык-Каспийской рыбного хозяйства обнаружили факт массовой гибели рыб на участке впадения протоки Ногайты в реку Сагиз, сообщает zakon.kz.

В тот же день были проинформированы все заинтересованные органы.

На место происшествия выехали специалисты Жайык-Каспийской межобластной бассейновой инспекции рыбного хозяйства, сотрудники ТОО "Научно-производственный центр рыбного хозяйства", Управления рыбного хозяйства по Атырауской области, Департамента экологии по Атырауской области и представитель "Ассоциации рыбных хозяйств - BD".

По информации акимата Сагизского сельского округа в период паводка глубина реки Сагиз достигала до 1 метров, а протоки Ногайты 50 см.

В ходе обследования установлено, что уровень воды в реке Сагиз снизился до 40 см, а в протоке Ногайты – до 20 см и проточность воды отсутствовала, что могло быть предварительной причиной гибели рыб.

Акиматом Сагызского сельского округа организован сбор 150 кг снулой рыбы с последующей её утилизацией с соблюдением санитарных норм. При визуальном осмотре внешний вид снулой рыбы механических повреждении не имел.

Департаментом экологии по Атырауской области отобраны пробы воды и рыбы из протоки Ногайты и реки Сагиз для проведения соответствующих анализов.

Окончательные причины гибели рыб будут уточнены после проведения лабораторных исследований.

Справочно: длина реки Сагиз 511 км, максимальная глубина 3 метра, минимальная глубина 0,3 метра, ширина в месте впадения протоки Ногайты - 25 метров.