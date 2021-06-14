Современный ФОК открыли в Алматинской области

Сегодня, 14 июня в селе Нарынкол Райымбекского района состоялось открытие ФОКа, сообщает zakon.kz.

В торжественном открытии участвовал заместитель акима Алматинской области Арслан Дандыбаев, аким Райымбекского района Нуржан Кудайбергенов, трехкратный чемпион мира по боям без правил Ардак Назаров, ветеран спорта Бекболат Бирбаев и другие.

По словам Арслана Дандыбаев, в Алматинской области уделяется большое внимание развитию массового спорта .

Этот год очень важен для нашей страны- 30-летие Независимости.За эти годы проделана огромная работа.При этом в нашей Алматинской области из года в год улучшается благосостояние населения, создаются все необходимые условия.В соответствии с задачами, поставленными перед нами президентом Касым-Жомартом Токаевым, благодаря государственной поддержке, кропотливому труду и единству народа мы продолжаем устойчиво развиваться во всех сферах. Как вы знаете, в 2018 году Указом Главы государства Нурсултана Назарбаева Райымбекский и Кегенский районы были реорганизованы.В связи с этим в райцентре начаты работы по строительству, ремонту административных зданий, построены и введены в эксплуатацию новые жилые дома. За короткое время сделана огромная работа.Все это делается для страны, для будущего поколения. Ежегодно в области проводятся юбилейные мероприятия.В этом году планомерно проводятся различные культурно-массовые мероприятия, посвященные 30-летию Независимости Республики Казахстан, 20-летию Талдыкоргана, 175-летию Жамбыла Жабаева, 90-летию Мукагали Макатаева. Особое внимание уделяется спорту. На сегодня в регионе действуют 11 физкультурно-оздоровительных комплексов. Этот комплекс стал двенадцатым. Поздравляем вас с открытием физкультурно-оздоровительного комплекса,- сказал он.

В новом ФОКе имеется зал для бокса, борьбы, футбола, тренажерный зал, большой стадион.

Кроме того, имеется медицинский и массажный кабинеты, инвентарные, помещения администрации, буфет и вестибюль с гардеробом.

Зал для командных игр предназначен для волейбола, баскетбола, гандбола, мини-футбола, бадминтона, тенниса.

В спортивном комплексе зрительная трибуна рассчитана на 180 мест.

В этом спортивном комплексе смогут заниматься, не только дети и подростки, но и все жители села, начиная от госслужащих до пенсионеров. Из этого района вышло много спортсменов. Например, Руслан Жумабеков по вольной борьбе, Ардак Назаров, Бейбит Назаров, Жасулан Кыдырбаев тоже уроженцы Райымбекского района. Мы надеемся, что из такого современного спортивного комплекса выйдут спортсмены, покоряющие олимпийские вершины на мировых соревнованиях. руководитель управления физической культуры и спорта Алматинской области Нурбакыт Тенизбаев