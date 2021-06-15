Недостаток сна способствует набору лишнего веса

Японский диетолог Е Нанасэ считает, что качество сна зависит от режима питания, сообщает zakon.kz со ссылкой на ИноСМИ.

Продолжительность сна, по мнению диетолога, оказывает влияние на похудение из-за того, что происходит процесс восстановления повреждений и формирования новых клеток организма. Это приводит к выработке гормонов роста, оказывающих влияние на вес человека. Если человек испытывает недостаток сна, то гормонов роста выделяется меньше, что приводит к появлению лишнего веса.

Идеальная фаза глубокого сна длится с 22 часов вечера до 2 часов ночи, ее называют "золотым временем". Также, по возможности, необходимо обеспечить минимум шестичасовой сон, — отметила специалист.

Последний прием пищи должен быть за три часа до сна, чтобы организм успел переварить еду и сосредоточиться на восстановлении клеток после трудового дня. Е Нанасэ также обратила внимание на важность употребления протеина за 16 часов до ночного отдыха. При нехватке сна перестает вырабатываться гормон счастья и нарушается аппетит.