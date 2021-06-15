Неожиданным исходом завершился матч ЕВРО-2020 Испания — Швеция

В Севилье на "Олимпийском стадионе" состоялся матч группового этапа чемпионата Европы-2020, сообщает zakon.kz.

Сборная Испании принимала команду Швеции, сообщает Sports.kz.

Матч закончился неожиданной ничьей — 0:0. Отметим, что в этом матче Испания считалась явным фаворитом, по мнению букмекеров.

Также в группе Е выступают сборные Словакии и Польши, которые уже провели свой очный матч: поляки также были в статусе фаворита, однако в итоге уступили словакам со счетом 1:2.

Напомним, по регламенту турнира, из группы в плей-офф напрямую выходит две команды, однако и третья также имеет шанс на попадание в 1/8 финала (на основании рейтинга — четыре лучшие команды на групповом этапе).



