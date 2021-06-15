В Караганде на теплотрассе забил 10-метровый фонтан

Фонтан на теплотрассе напугал жителей района Майкудук в Караганде, сообщает zakon.kz со ссылкой на Телеканал Астана.

Из трубы бил большой водяной столб. Высота его достигала до 10 метров. В Карагандинской теплокомпании ЧП объяснили проведением гадравлических испытаний. Таким образом специалисты проверяли наличие дефектов.

При этом фонтаны в таких случаях не редкость. На всякий случай местным жителям советуют пока не оставлять машины возле труб теплотранзита.

После окончания отопительного сезона компания ТОО "Теплотранзит Караганда приступает к обязательным испытания своих тепловых сетей на гидравлическую плотность и механическую плотность. При давлении 14, 6 атмосфер произошел порыв подающего трубопровода диаметром 800 магистрали М 3. Проведение гидравлических испытаний один из этапов подготовки теплосетей к отопительному сезону. главный инженер ТОО "Теплотранзит Караганда" Иван Выткин