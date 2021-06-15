Алматинский полицейский насмерть сбил женщину: очевидцы рассказали о ДТП

Жуткое ДТП в Алматы. Полицейский сбил на служебном авто пятидесятилетнюю женщину, сообщает zakon.kz со ссылкой на телеканал Астана.

Она стояла на обочине, но при страшном ударе отлетела на пять метров, рассказывают очевидцы. Водитель патрульной машины рассказал, что пытался избежать столкновения со встречным авто. Так это или нет, выяснит следствие. Какое наказание может грозить виновнику аварии, расскажут наши корреспонденты.

Смертельное ДТП произошло в Алатауском районе мегаполиса. Сотрудник полиции на служебном автомобиле следовал по улице Утемисулы. Но его вынесло на обочину, машина наехала на пятидесятилетнюю женщину.

Пострадавшая от полученных травм скончалась на месте. Она работала на автомойке. Планировала после смены поехать на вручение аттестата к своему ребенку, - рассказали родные погибшей. Они требуют для виновника аварии максимального наказания. По их словам, сотрудник полиции двигался на большой скорости.

Он ехал на скорости не меньше ста километров час. Ее отбросило на пять метров в сторону. Сами подумайте, если бы он ехал со скоростью 40 километров, последствия были бы иные. Он должен понести свое наказание, несмотря на то, что виновник будет сейчас себя оправдывать. родсвенница погибшей Сунгилшаш Айтуганова

Похоже, что помимо тюремного заключения виновнику ДТП может грозить еще выплата немалой финансовой компенсации. Страж порядка также врезался в Газель и оборудование автомойки. Владелец последней ущерб оценил больше, чем в миллион тенге.

Пылесос на этом месте стоял, вот здесь. От удара его к кофе - автомату вон туда вытащило, метров 30 – 40. И женщину туда же. Порядка миллион 200, миллион пятьсот — вот так вот он стоил. Я его в аренду брал. житель Алматы Юрий Приходько

Что же стало причиной аварии, выяснит следствие. Сам же полицейский уверяет, что всего лишь пытался избежать столкновения. Якобы в потоке водитель одного из авто неожиданно стал совершать неположенный маневр.

Около 6:45 утра я ехал по Утемисова в южном направлении. Впереди машина намеревалась повернуть налево, и я попытался избежать ДТП и завернул налево. Далее я въехал на автомойку и по неосторожности сбил женщину. Вину свою признаю полностью. Искренне выражаю соболезнования родным погибшей. сотрудник полиции Алатауского района города Алматы Бахтияр Толеутай

Сейчас по факту жуткого ДТП начато досудебное расследование, сообщили в полиции.

Данный факт зарегистрирован в Едином реестре досудебного расследования по статье 345, часть 3 УК РК. Уголовное дело находится в производстве Управления дознания полиции г. Алматы. официальный представитель ДП Алматы Салтанат Азирбек