Акмолинская область перешла в "зеленую" зону по коронавирусу

В Акмолинской области эпидситуация улучшилась, регион перешел из "желтой" в "зеленую" зону, сообщает zakon.kz.

Матрица оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 15 июня 2021 года:

В "красной" зоне: г.Нур-Султан.

В "желтой" зоне: Атырауская, Западно-Казахстанская и Карагандинская области.

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В "зеленой" зоне: Алматы, Шымкент, Акмолинская, Алматинская, Актюбинская, Восточно-Казахстанская, Жамбылская, Костанайская, Кызылординская, Мангистауская, Туркестанская, Павлодарская области и СКО.