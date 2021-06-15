Акмолинская область перешла в "зеленую" зону по коронавирусу

15 июня 2021, 08:43
Фото: 24kz

В Акмолинской области эпидситуация улучшилась, регион перешел из "желтой" в "зеленую" зону, сообщает zakon.kz.

Матрица оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 15 июня 2021 года:

В "красной" зоне: г.Нур-Султан.

В "желтой" зоне: Атырауская, Западно-Казахстанская и Карагандинская области.

В "зеленой" зоне: Алматы, Шымкент, Акмолинская, Алматинская, Актюбинская, Восточно-Казахстанская, Жамбылская, Костанайская, Кызылординская, Мангистауская, Туркестанская, Павлодарская области и СКО.


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