Четыре семьи лишились своих квартир из-за пожара в Актобе

Страшный пожар, произошедший накануне в Актобе и лишил крова сразу 4 семьи, сообщает zakon.kz со ссылкой на телеканал Астана.

Люди едва успели выбежать из горящего здания. Вернуться в свои квартиры они уже не смогли. Пламя уничтожило квартиры, подъезд и крышу дома. Восстановить это все людям просто не по силам.

Александр Лавриненко вспоминает, от верной гибели его спасли соседи. Спасаясь от огня, мужчина выпрыгнул из окна своей квартиры. Его "трешка" сильно пострадала. Со стен свисают обугленные обои, в потолке зияют дыры. Буквально перед пожаром мужчина купил новый холодильник, но так и не успел им воспользоваться. Теперь Александр Борисович подсчитывает убытки.

Это 2 с половиной "лимона" минимум надо. Это все обдирать. Но самое главное, просим акима города, областного акима, чтобы крышу нам сделали. А потом можно делать. Как я без крыши, посмотрите, что делается. житель Актобе Александр Лавриненко

Пожар в двухэтажном доме произошел в ночь на субботу. Сообщение о возгорании поступило в ДЧС в половине первого ночи. Потушить пламя удалось спустя час. Больше всего пострадали 4 квартиры первого подъезда.

Пожар полностью локализован в 01:49 и ликвидирован в 01:54. Площадь пожара составила 200 квадратных метров. На данное время причина и ущерб от пожара устанавливаются. главный специалист УЧС города Актобе Сансызбай Маханов

Всех погорельцев, а это в основном пенсионеры, временно разместили в общежитии. В акимате заявили, что ремонт крыши и подъезда возьмут на себя. Уже собирают необходимые документы.

До конца этой недели будет изготовлен проект и сметный расчет на общую сумму, на восстановительные работы. Будут изыскиваться средства из резерва для восстановления дома. руководитель отдела по ЧС аппарата акима Актобе Серик Даулетов

Сумму ущерба обещают подсчитать к концу этой недели. Тогда же станет известна и причина пожара. По словам самих жильцов, ЧП произошло из-за неисправной электропроводки. Этой же версии придерживаются и дознаватели.