Правительство рассмотрело вопросы улучшения экологии

На заседании Правительства под председательством премьер-министра РК Аскара Мамина рассмотрены вопросы улучшения экологии.

Как отмечается на сайте главы правительства, в рамках исполнения программы партии Nur Otan начаты масштабные работы по посадке 2 млрд деревьев, газификации северных регионов страны, началу реализации проектов строительства 6 мусороперерабатывающих заводов и др.

Для снижения воздействия на атмосферу от выхлопов транспортных средств проводится активная работа по переводу общественного транспорта на газ, стимулируется увеличение количества электротранспорта.

Принимаемые меры позволят снизить к 2025 году индекс загрязнения атмосферы в 10 городах с высокого на средний и, в целом, улучшить качество воздуха. В целях решения системных экологических проблем принят новый Экологический кодекс с учетом лучших мировых практик, одним из элементов которого является внедрение крупными производствами передовых технологий.

Местными исполнительными органами совместно с общественностью разработаны и утверждены Дорожные карты, которые направлены на снижение уровня загрязнения окружающей среды, озеленение, ликвидацию "исторических" загрязнений.

Премьер-министр поручил продолжить реализацию комплексных мер по обновлению автопарка, усиливать контроль за качеством топлива и объемам выбросов, стимулировать рост количества электротранспорта.

В качестве примера Глава Правительства привел недавнюю отмену утилизационного сбора на электромобили.

Мамин подчеркнул необходимость активизации исполнения региональных Дорожных карт по улучшению экологии, особенно городам Нур-Султану и Алматы, где в текущем году исполнено менее половины мероприятий.

Глава Правительства поручил обеспечить своевременную разработку справочников по наилучшим доступным технологиям для промышленных предприятий с целью сокращения их выбросов в атмосферу.

Министерству индустрии и инфраструктурного развития совместно с министерствами экологии, геологии и природных ресурсов, а также финансов поручено разработать типовой проект полигонов для твердо-бытовых отходов, совместно с акиматами — проработать вопрос создания строительных полигонов согласно новым требованиям действующего законодательства.

Премьер-министр также дал поручение активизировать работу по приведению канализационно-очистных сооружений в соответствие с санитарно-экологическими требованиями.

Глава Правительства поручил акимам взять на особый контроль исполнение планов по посадке деревьев, состояние питомников и лесных хозяйств для выращивания посадочного материала.

Мамин подчеркнул необходимость усиления контроля за выбросами в атмосферу промышленных предприятий, ТЭЦ, автотранспорта.

Министерству индустрии и инфраструктурного развития поручено усилить ответственность станций технического осмотра автотранспорта.