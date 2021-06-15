Призывники спортивной роты дали клятву на верность Родине

В Алматы состоялась торжественная церемония приведения к военной присяге новобранцев спортивной роты армейского Центрального спортивного клуба, сообщает zakon.kz.



К военной присяге были приведены спортсмены, члены национальных сборных команд, победители и призеры престижных международных турниров.

Это торжественное событие является знаковым и памятным для каждого мужчины на всю жизнь. Вы приняли присягу на верность своему Отечеству и вступили в ряды Вооруженных Сил Казахстана. Служба в спортивной роте Центрального спортивного клуба ответственна и почетна. Желаю вам с честью и достоинством нести звание армейца ЦСК, спортивных побед и приумножения собственных достижений, – напутствовал новобранцев председатель Спортивного комитета Министерства обороны – начальник Центрального спортивного клуба Айталап Кургамбаев.

Ряды спортивной роты пополнили 24 спортсмена. Среди них серебряный призер чемпионата мира 2017 года, двукратный серебряный призер чемпионата Азии 2018 и 2021 годов, обладатель лицензии на Олимпийские игры в Токио, мастер спорта международного класса по боксу Абильхан Аманкул, победитель и призер международных рейтинговых турниров, двукратный бронзовый призер чемпионата Азии, мастер спорта по таеквондо Айтуар Шайкенов, победитель международного турнира 2020 года, трехкратный чемпион республиканских соревнований, мастер спорта РК по боксу Адлет Досымбеков.

Мы – новое поколение, которое должно продолжить традиции наших легендарных армейских спортсменов, олимпийских чемпионов, чемпионов мира, таких как Даулет Турлыханов, Анатолий Храпатый, Владимир Смирнов, Ольга Рыпакова, Серик Сапиев. Я думаю, мы достойно будем представлять Вооруженные Силы Казахстана на Всемирных военных играх и других стартах, – отметил новобранец Айтуар Шайкенов.

В армейском Центральном спортивном клубе созданы необходимые условия для тренировок. С военными спортсменами работают квалифицированные инструкторы и тренеры. Новобранцы будут защищать честь Вооруженных Сил в составе сборных команд на республиканских и международных соревнованиях.