Макака на фонаре в Сарыагаше взбудоражила соцсети 

В социальных сетях распространяется видео с обезьяной, сидящей на фонарном столбе, которая не может спуститься, сообщает zakon.kz.

Полицейскими была проведена проверка по данному факту.

Как выяснили полицейские, хозяин обезьяны - житель Сарыагаша.

Со слов мужчины, когда он перевозил обезьяну, то она выбралась из клетки и забралась на столб. Чтобы поймать животное, мужчина выстрелил в воздух из пневматического пистолета. Когда обезьяна спустилась на землю, он схватил ее, снова запер в клетку и увез. Обезьяну породы "Макака" он приобрел в Узбекистане для последующей перепродажи в Сарыагашском районе.

В настоящее время полицейские Сарыагашского РОП изучают действия владельца обезьяны, а также соответствующие документы и рассматривают вопрос о привлечении к административной ответственности.

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