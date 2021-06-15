Новый поезд запустили до Алаколя

Запущен новый пассажирский поезд на Алаколь, сообщает zakon.kz.

С 15 июня запущен новый пассажирский поезда сообщением "Алматы – Достык". Поезд будет курсировать два раза в неделю. пресс-служба МИИР РК

Кроме того, с 18 июня планируются запуск еще одного пассажирского поезда сообщением "Алматы – Достык" периодичностью три раза в неделю.

Также сообщается, что из Нур-Султана будет увеличена схема существующих пассажирских поездов не менее на два вагона (№258/257 Нур-Султан-Достык, №54/53 Нур-Султан-Достык).

По мере возрастания потока пассажиров периодически будет увеличиваться количество прицепных вагонов. пресс-служба МИИР РК

В настоящее время в направлении озера Алаколь организованы следующие маршруты:

из Нур-Султана:

- №54/53 "Нур-Султан НЖ-Достык" (круглогодичный), перевозчик АО "Пассажирские перевозки" (понедельник, пятница);

- №258/257 "Нур-Султан-1-Достык" (с 20 июня), перевозчик АО "Пассажирские перевозки" (четверг, воскресенье);

- беспересадочные вагоны в составах поездов №122/6942/6941/121 "Нур-Султан-1-Достык" (круглогодичный), перевозчик ТОО "АрайТрансKZ" (по четным датам).

из Алматы:

- №453/454 "Алматы-2-Достык" (летний с 18 июня) перевозчик ТОО "ПК "Туран Экспресс" (понедельник, среда, пятница);

- беспересадочные вагоны в составах поездов №21/6942/6941/22 Алматы-1-Достык (летний), перевозчик АО "Пассажирские перевозки" (по четным датам).

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