Назначен руководитель Управления жилищной политики Алматы

Распоряжением акима города Алматы Бакытжана Сагинтаева на должность руководителя Управления жилищной политики города Алматы назначен Данияр Кирикбаев, сообщает zakon.kz.

Ранее занимал должность директора филиала ГК "Правительство для граждан" по Алматы.

Данияр Кирикбаев родился 29 апреля 1986 года в Алматинской области.

Образование, специальность (квалификация), лицензии:

· КазНУ им. Аль-Фараби (2007)

Специальность "Финансы"

· Жетысуский государственный универсистет им. И. Жансугурова (2012)

Специальность "Юриспруденция"

Трудовой стаж:

· Менеджер банка АО "Банк Каспийский", г. Алматы (2007);

· Главный специалист отдела финансирования Финансового управления АО "ПП" КТЖ (2007-2008);

· Главный специалист Управления технической политики Технического Департамента (2008-2009);

· Советник председателя Управления АО Kazsatnet (2009);

· Эксперт 1 уровня Управления материально-технического обеспечения при Генеральной Прокуратуре РК (2009-2011);

· Главный эксперт Управления материально-технического обеспечения при Генеральной Прокуратуре (2011-2012);

· Главный консультант отдела организации контроля и кадровой работы Аппарата Сената Парламента РК (2012-2013);

· Главный консультант сектора обеспечения и развития инфраструктуры и государственных закупок Департамента по обеспечению деятельности судов при Верховном Суде РК (2013-2014);

· Директор ТОО "Дирекция административного здания Верховного Суда" (2016-2016);

· Руководитель Администратора судов по городу Алматы (10.2016-04.2019);

· Директор филиала ГК "Правительство для граждан" по г. Алматы (с 04.2019)