Трудоустройство в организации здравоохранения теперь онлайн

Управление цифровизации, оказания государственных услуг и архивов Туркестанской области совместно с Управлением общественного здравоохранения автоматизируют процесс трудоустройства в организации здравоохранения для прозрачности, гласности и законности принятия на работу сотрудников и искоренению коррупционных рисков в регионе.

Теперь в больницах, поликлиниках и других государственных учреждениях здравоохранения трудоустройство производится через портал Jumys SmartNation.

Желающим устроиться в организации здравоохранения требуется зарегистрироваться на портале Jumys SmartNation (jumys.snation.kz), подобрать подходящую вакансию и откликнуться для дальнейшего рассмотрения отделом кадров.

Для успешного трудоустройства в организации здравоохранения необходимо пройти этапы конкурсного отбора. В конкурсный отбор на должности среднего медицинского персонала входят: проверка документов, тестирование и собеседование с участниками конкурсной комиссии. Кандидатам, подавшим документы на должности технического персонала, необходимо пройти проверку документов участниками конкурсной комиссии.

По результатам конкурсного отбора формируется решение о найме кандидата с наилучшим показателем. Интеграция с учетными системами позволяет контролирующим органам отслеживать факт трудоустройства и начисления заработной платы.

С 2018 года портал Jumys SmartNation успешно внедрен в 904 государственных организациях образования Туркестанской области. За период работы портала было опубликовано более 18 000 вакансий, на которые откликнулись 29 931 кандидатов, более 4 291 кандидатов успешно прошли тестирование и получили заключение независимой комиссии. Из них 2 775 педагогов были приняты на работу, а также были трудоустроены 4 483 специалистов на должность технического персонала.

В государственных организациях образования Jumys SmartNation показал высокую эффективность и производительность. Практическое использование информационной системы позволяет развиваться в цифровом направлении и расширяться порталу в других сферах. В связи с этим в ближайшее время трудоустройство через портал Jumys SmartNation будет доступно в организациях культуры, государственных архивов, физической культуры и спорта.

Внедрение Jumys SmartNation показало высокую эффективность и производительность в отборе и найме соискателей. В связи с этим планируется внедрение автоматизации трудоустройства через портал Jumys SmartNation в организации культуры, государственных архивов, физической культуры и спорта.