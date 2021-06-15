Эксперт назвал, какие части курицы лучше не употреблять в пищу

Блюда из курицы очень популярны. Однако не все знают, что некоторые части этой птицы в пищу лучше не использовать, сообщает zakon.kz.

Самая опасная часть курицы – ее внутренние органы.

Если в курицу попадают какие-то паразиты или ее пичкают какими-нибудь химикатами, в первую очередь страдают внутренние органы. Как правило это потроха, они самые опасные. А самым безопасным будет белое мясо грудки, – сказал радио Sputnik эксперт по здоровому питанию, шеф-повар, кулинарный блогер Сергей Синицын.

Чтобы очистить мясо от нежелательных веществ, нужно прибегать к максимальной термической обработке.

Как правильно приготовить курицу

Курицу нужно как минимум два раза варить: первый раз – несколько минут и слить бульон, дальше варить достаточно долго, так она будет максимально безопасна для употребления в пищу. Жарить курицу, запекать ее, тушить или томить – это индивидуально на усмотрение каждого человека, но предварительно курицу советую подварить, чтобы не тревожиться про паразитов и про целую кучу антибиотиков.

Лучше отдать предпочтение фермерским продуктам, хотя они могут выглядеть не так привлекательно, как у некоторых недобросовестных производителей.