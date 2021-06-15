Какая погода ожидает казахстанцев 16 июня 

Синоптики предоставили прогноз погоды по Казахстану на 16 июня, сообщает zakon.kz.

С прохождением атмосферных фронтов на западе, севере и в горных районах юго-востока страны пройдут кратковременные дожди с грозами и выпадением града. На остальной части ожидается погода преимущественно без осадков. Местами по республике усилится ветер, на юге с пыльной бурей. На побережьях юго-запада ночью и утром ожидается туман, - сообщили в РГП "Казгидромет".

В Жамбылской области местами усилится ветер 15-20, порывы до 23 м/с, днем в горах ожидаются шквал, град.

В Туркестанской, днем в Кызылординской областях местами ожидается усиление ветра 15-23 м/с с пыльной бурей.

В Западно-Казахстанской, днем в Атырауской областях местами ожидается усиление ветра 15-20 м/с, в Западно-Казахстанской области – град.

В Северо-Казахстанской, днем в Акмолинской, Павлодарской, Карагандинской областях местами усилится ветер 15-20 м/с, в Северо-Казахстанской области со шквалом.

В Мангистауской области ночью и утром ожидается туман.

Днем в Мангыстауской, Западно-Казахстанской, Атырауской, Актюбинской, Костанайской, Павлодарской, местами в Северо-Казахстанской, на юге Карагандинской областях ожидается сильная жара.

В Кызылординской, Павлодарской, Туркестанской, местами в Жамбылской, Актюбинской, Костанайской, Карагандинской, в отдельных районах Алматинской, Восточно-Казахстанской, Акмолинской, Западно-Казахстанской областей сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

В Нур-Султане переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный ночью 3-8, днем 9-14 м/с. Температура воздуха ночью +15+17°С, днем +30+32°С.

В Алматы переменная облачность, без осадков. Ветер 2-7 м/с. Температура воздуха ночью +14+16°С, днем +27+29°С.

В Шымкенте переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 8-13, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +17+19°С, днем +33+35°С.