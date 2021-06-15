Казахстанские полицейские взяли "бронзу" на ЧМ по рукопашному бою в Узбекистане

Почетную "бронзу" привезли в СКО из Ташкента сотрудники Департамента полиции Ирисбек Байдуллаев и Ердаулет Сайдуллаев, которые выступили в сборной команде, представлявшей Казахстан на Чемпионате мира по рукопашному бою, передает zakon.kz.

Честь РК в Узбекистане с 4 по 8 июня защищали девять спортсменов. Впервые в сборной по данному виду спорта приняли участие и североказахстанские полицейские, - рассказали в пресс-службе ДП СКО.

Ирисбек Байдуллаев выступал в весовой категории до 65 кг, Ердаулет Сайдуллаев - до 75 кг. В целом казахстанцы завоевали семь бронзовых и две золотые медали. Североказахстанские спортсмены в погонах достойно представили область на международной арене, внеся вклад в общекомандное третье место, которое занял Казахстан. Всего в чемпионате участвовали 30 государств. Первыми на пьедестале почета стали хозяева состязаний, второе место заняли россияне.

Такие виды спорта, как рукопашный бой, особенно актуальны для защитников правопорядка. Это важнее достижение, дающее стимул к занятиям спортом и развитию физической культуры сотрудников полиции, которые всегда должны быть в отличной физической форме, - отмечает начальник ДП СКО генерал-майор полиции Марат Тулебаев.

15 июня полицейские были поощрены на аппаратном совещании ДП СКО.