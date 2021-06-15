В Карагандинской области ослабили карантин

Карагандинская область попала в "желтую" зону. В связи с этим главный санврач области подписал новое постановление, которое вступает в силу с полуночи 16 июня, передает zakon.kz.

9 июня Карагандинская область вышла из "красной" зоны. Сегодня, 15 июня, главный санврач подписал новое постановление. В нем говорится, что теперь социально-экономические объекты, работают по режиму "желтой" зоны.

Возобновляется ранее запрещенная деятельность следующих объектов:

- детских оздоровительных лагерей, при условии заполняемости не более 50%;

- репетиций на объектах культуры до 30 человек;

- театров, кинотеатров, концертных залов, филармоний – они работают при заполняемости не более 20%;

- спортивных мероприятий со зрителями разрешено при заполняемости не более 15%.

Комплектация дежурных групп детских дошкольных организаций увеличена с 15 до 25 человек;

Разрешено проведение спортивных мероприятий со зрителями, при условии заполняемости не более 15%;

Увеличена заполняемость с 80% до 100% организаций в сфере оказания услуг по проживанию населения (гостиницы, отели, санаторно-курортные организации, дома/базы отдыха, туристические базы и др.);

Снято ограничение по времени работы банков второго уровня, отделений АО "Казпочта" и ЦОН-ов;

На объектах общественного питания (в помещении) по типу ресторана, кафе и кофейням увеличена заполняемость до 50%, но не более 50 мест, летним площадкам разрешено работать до 24 час. (было до 20 час.).

Снят запрет функционирования в субботние и воскресные дни:

ТД, торговые сети, ТРЦ, непродуктовые магазины площадью более 2000 кв.м., СПА-центры и бассейны, спорткомплексы, спортивно-оздоровительные центры, фитнес-центры, включая йога-центры теперь могут работать в субботу и воскресенье.

Сауны приостанавливают деятельность только в воскресенье (ранее действовал запрет на работу по субботам).

Госрганам, организациям и предприятиям, национальным компаниям, офисам субъектов предпринимательства количество сотрудников на дистанционном формате работы уменьшено с 80% до 50%. При условии проведения вакцинации сотрудников против COVID-19 ведется деятельность без учета требований по процентному соотношению сотрудников, работающих на дистанционном и очном формате работы. При этом допускается работа в очном режиме всех сотрудников, получивших полный курс вакцинации против COVID-19 и переболевших COVID-19 в течение последних 6 месяцев.

На объектах, участвующих в проекте "Ashyq", также введен ряд послаблений, в соответствии с "желтой" зоной.

При этом в Карагандинской области сохраняется запрет на проведение тоев, конференций, семинаров, выставок, форумов. Также запрещается посещение объектов, чья деятельность не возобновлена (бильярдных, караоке, боулинг-центров, батутов, компьютерных клубов, ночных клубов, букмекерских контор и игровых клубов), запрещается нахождение на объектах после закрытия, в соответствии с режимом их работы, за исключением объектов, в которых реализуется пилотный проект "Ashyq".

Постановление вступает в силу с 00:00 16 июня.

Полный текст постановления можно прочитать здесь.