В алматинском вузе открылась первая международная "Точка кипения QAYNAR BULAQ"

В университете Almaty Management University в Алматы открылось первое международное пространство для коллективной работы "Точка кипения QAYNAR BULAQ". Zakon.kz рассказывает что это такое.

"Точка кипения" – это пространство для коллективной работы, где каждый может бесплатно организовать или поучаствовать в образовательных и деловых мероприятиях. "Точка" - российский проект, запущенный в 2013 году в Москве. На сегодня таких пространств в соседнем государстве 115, все они располагаются в вузах.

Сегодня, 15 июня, "Точка кипения" впервые стала международной. Она открылась в Казахстане на базе Алматы Менеджмент Университета (AlmaU) под названием "QAYNAR BULAQ". В мероприятиях "QAYNAR BULAQ" могут принять участие студенты, бизнесмены, госслужащие, журналисты, члены общественных организаций, а также активисты. Участникам и организаторам предоставляется возможность запустить и масштабировать различные проекты. Здесь можно говорить о туризме, развитии городов, Big Data и многом другом. Есть одно "но": в "Точке" не обсуждаются вопросы политики и религии.

В честь открытия международного проекта прямо на территории AlmaU из-под земли забил символичный родник, в запуске которого принял участие аким Алматы Бакытжан Сагинтаев.

На официальном открытии "QAYNAR BULAQ. Точка кипения" были подписаны меморандум и два соглашения. Одно из них – о сотрудничестве между Агентством стратегических инициатив (РФ) и НАО "Центр поддержки гражданских инициатив" (РК).

Заместитель генерального директора АСИ Дмитрий Глушко объяснил, для чего был подписан этот документ.

Это подразумевает использование всех ресурсов и продуктов, которые были накоплены за период развития Агентства стратегических инициатив для того, чтобы поделиться с коллегами теми проектами, лидерскими командами. В то же время это для нас дополнительный канал коммуникаций, который позволяет нам получить внешнюю экспертизу тех проектов, которые были реализованы, и тех, которые реализуются здесь в Казахстане, - рассказал он.

Глушко отметил, что сейчас необходимо определиться с проектами, которые близки для двух стран. Одним из них может стать инициатива, связанная с пересборкой колледжей Алматы. Об этом он говорил с Бакытжаном Сагинтаевым.

Президент AlmaU Асылбек Кожахметов считает, что университеты не должны воздвигать стены, быть дворцами из слоновой кости, они должны стать местом для развития гражданского общества.

"Точка кипения" - это возможность привлечь в университеты горожан, бизнесменов, общественных деятелей, экспертов, чтобы создать новую точку, вокруг которой можно получить много разных эффектов по развитию страны. Мы надеемся, что она разойдется по другим университетам, - Асылбек Кожахметов.

Также на открытии мероприятия с приветственным словом выступил специальный представитель президента РФ по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков.

"Точка" появляется в Алматы в частном предпринимательском менеджерском университете. Это действительно хорошее место для того, чтобы развивать новые подходы, наработки, которые сложились в нашей сети. Я бы хотел команде "Точки" пожелать таких навыков: очень важно чтобы точка не осталась просто набором логотипов и чтобы она не только смогла стать "Точкой кипения" для локальных сообществ. Очень важно, чтобы вы научились брать те сокровища, которые разбросаны по всей сети точек сегодня, - сказал он.

Стать участником или организатором "QAYNAR BULAQ. Точка кипения" можно, зарегистрировавшись на сайте.