Резко сдувшийся батут напугал детей в Карагандинской области

Резко сдувшийся батут напугал детей и родителей в парке Балхаша, передает zakon.kz.

15 июня на территории центрального парка города Балхаша из-за отключения электроэнергии резко сдулся батут. В результате инцидента никто из детей не пострадал, - рассказали в пресс-службе ДП Карагандинской области.

Данный факт зарегистрирован в полиции. Обстоятельства выясняются.

Между тем, в соцсетях распространяется видео, на котором видно, как батут с шумом сдувается, чем пугает детей до слез.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от СМИ zakon.kz (@zakon.kz)

Известно, что руководство парка намерено расторгнуть договор аренды с владельцами батута.