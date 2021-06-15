Резко сдувшийся батут напугал детей в Карагандинской области

Резко сдувшийся батут напугал детей и родителей в парке Балхаша, передает zakon.kz.
15 июня на территории центрального парка города Балхаша из-за отключения электроэнергии резко сдулся батут. В результате инцидента никто из детей не пострадал, - рассказали в пресс-службе ДП Карагандинской области.
Данный факт зарегистрирован в полиции. Обстоятельства выясняются.
Между тем, в соцсетях распространяется видео, на котором видно, как батут с шумом сдувается, чем пугает детей до слез.
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Известно, что руководство парка намерено расторгнуть договор аренды с владельцами батута.
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