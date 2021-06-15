В NASA спрогнозировали будущее МКС после 2030 года

15 июня 2021, 23:02
Фото: rg.ru

В NASA рассуждают о том, что ждет МКС через 10 лет, передает zakon.kz.

Коммерческая станция на околоземной орбите придет на смену Международной космической станции (МКС) после 2030 года, - приводят РИА Новости слова главы NASA Билла Нельсона на Международной конференции по исследованию космоса GLEX-2021.

Нельсон говорит, что всегда выступал за продление эксплуатации МКС до 2030 года, и добавил, что ей на смену придет "коммерческая станция, которая продолжит выполнение экспериментов на околоземной орбите".

Пока же срок полета МКС согласован до 2024 года.


Присылайте свои новости на наш
Читайте новости zakon.kz в
Показать комментарии

Популярное

все топ новости

НОВОСТИ

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:

Хотите быть в курсе важных новостей?