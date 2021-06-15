Безналичная оплата в автобусах привела к увольнениям водителей в Актобе

После введения карт оплаты в общественном транспорте Актобе водители автобусов решили поменять работу, передает zakon.kz.

Сейчас прямо трагедия! По полчаса стоим. Вот в Жилгородок ехать, туда дальше, на АЗХС. Очень долго нет. Вечером, после семи, вообще невозможно уехать! Только на такси, - приводит КТК слова Натальи Штемпель.

О том, что водители увольняются в связи с тем, что лишились теневого дохода, подтверждают и перевозчики.

Определенное количество людей есть, которые уходят в другие города, на нефтяные месторождения, которых привлекают большими зарплатами. Соответственно, у нас идет нехватка и автобусов, и водителей. Из-за этого сейчас в городе мало выходят на маршрутные линии автобусы, - говорит директор Центра управления пассажирскими перевозками Актобе Адильбек Танкиев.

В Актобе введение безналичной оплаты в общественном транспорте привело к хаосу. Оказывается, у водителей пропал интерес к работе. Перевозчики утверждают, шоферы лишились теневого дохода и поэтому массово увольняются. Заложниками ситуации стали рядовые горожане. Актюбинцы теперь по часу стоят на остановках в ожидании автобусов.

Сами же шоферы не отрицают невыгодность безналичного расчета. Но как решить ситуацию, пока никто не предлагает.