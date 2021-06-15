Восемь озер в окрестностях Алматы особо прорывоопасны - ДЧС

В окрестностях Алматы расположены 45 моренных и ледниковых озер, из которых особо прорывоопасных – 12, при этом наибольшую опасность в текущем году представляют восемь озер, передает zakon.kz.

На территории города Алматы применяется наиболее эффективный способ борьбы с селями - проведением превентивных работ по опорожнению моренных озер. На текущий год запланированы превентивные работы по опорожнению на восьми озерах в бассейнах рек Аксай, Улкен и Киши Алматы. Все моренные озера находятся на стадии заполнения, на большинстве озерах имеется поверхностный сток, интенсивная абляция ледников не наблюдается, - рассказали в пресс-службе ДЧС Алматы.

Отмечается, что на восьми озерах будут работать 90 человек, задействуют бульдозеры, планируется проведение работ по расчистке и углублению эвакуационных каналов, установке и монтажу сифонных труб, а также запуск насосных установок. Для этих целей подготовлены девять единиц насосов повышенной производительности, 2000 м полиэтиленовых труб.

Для проведения наблюдений за состоянием моренных озер выставлены дополнительно к функционирующим на постоянной основе девяти постам – 12 высокогорных сезонных постов. Итого в селеопасный период будет функционировать 21 пост. Стоит отметить, что в 2020 году на семи моренных озерах через сбросные каналы, путем проведения их расчистки и углубления, а также сифонных труб было откачено и сброшено – 5,2 млн куб. м воды, - пишет пресс-служба.

Селевая обстановка в Алматы находится на особом контроле.