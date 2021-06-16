Цена нефти марки Brent поднялась выше $74 впервые за три года

16 июня 2021, 00:36
Фото: pixabay.com

Цена нефти марки Brent поднялась до $74,04 впервые с апреля 2019 года, передает zakon.kz.

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в августе 2021 года на лондонской бирже ICE выросла до $74,04 за баррель, свидетельствуют данные торговой площадки на 21:15 по московскому времени. К 21:23 цена сорта Brent замедлила рост и находилась на уровне $72,02 за баррель, - пишет ТАСС.

Как уточняется, в последний раз цена Brent превышала $74 за баррель в апреле 2019 года.


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