Разрушенный могильник в Павлодарской области планируют огородить

В отделе внутренней политики Баянаульского района прокомментировали ситуацию с захоронением, носящим название "Байбақы бұлағы қола дәуірі қорғаны" ("Долина каменных гробниц"), передает zakon.kz.

В 2018-2019 годах археологи проводили раскопки на могильнике эпохи бронзы. Он не находится на балансе госорганов. Из-за этого трудно определить ценность, и мы не можем определить, что там произошло, - рассказала pavon.kz руководитель отдела Алия Ермекова.

Также сообщается, что аким района Канат Каримов распорядился оградить территорию захоронения.

По словам опытного краеведа Алтынбека Курманова, на этом объекте сейчас ведутся археологические раскопки под руководством директора регионального археологического комплекса "Маргулан Центр", созданного на базе Павлодарского педагогического университета, Тимура Смагулова. Продолжаются они уже четвертый год. В целом комплекс "Байбақы бұлағы қола дәуірі қорғаны" не огорожен, а покрыт только камнями. Рядом разбросаны биологические отходы животных, - пишет портал.

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Информация об инциденте появилась на странице в Instagram журналиста Салауата Игликова. На видео показан древний некрополь эпохи бронзы расположенный в окрестностях скалы Кемпиртас в живописном урочище, названном туристами "Долиной каменных гробниц".

О масштабах повреждений пока неизвестно.

Кемпиртас - один из интереснейших памятников археологии в области. Датируется второй половиной II тыс. до н.э.