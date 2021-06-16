Названа официальная дата "смерти" Windows 10

Поддержку операционной системы Windows 10 корпорация Microsoft намерена прекратить 14 октября 2025 года, передает zakon.kz.

Новое поколение операционной системы, которое Microsoft представит на следующей неделе, не будет называться Windows 10. Отмечается, что это первый случай, когда компания обнародовала дату окончания поддержки действующей операционки до выпуска новой версии, - пишет mignews.

Сообщается, что обозначенный срок соответствует десятилетнему циклу обновлений ОС от Microsoft - поддержка "десятки" началась 29 июля 2015 года.