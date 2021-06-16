COVID-19 может вызывать острый аппендицит у детей

Российские ученые предположили, что коронавирусная инфекция повышает вероятность воспаления аппендикса, сообщает zakon.kz со ссылкой на Известия.

Причиной этого может быть как большая активность иммунной системы, так и ухудшение состояния сосудов после болезни.

Для этого исследовали несколько десятков детей в возрасте от двух до 18 лет с недавно удаленным аппендиксом. Их поделили на две группы. Во всех образцах ученые нашли признаки острого гнойного аппендицита. При этом в первой группе во всех образцах в ткани аппендикса нашли COVID-19.

Во всех удаленных отростках ученые обнаружили признаки острого гнойного аппендицита. При этом в тканях детей из первой группы нашли SARS-CoV-2. В сравнении с контрольной группой у детей с коронавирусом в полтора раза был повышен уровень фермента АПФ-2. Именно этот фермент отвечает за проникновение ковида в организм.

Картинки гистологических срезов образцов из первой и контрольной группы были почти одинаковы. Однако в составе тканей, в частности, отличалось соотношение особых групп лимфоцитов. Полученные для первой группы результаты говорили о том, что аппендицит начался из-за общего провоспалительного состояния организма - цитирует издание научного сотрудника центра "Цифрового биодизайна и персонализированного здравоохранения" Сеченовского университета Павла Никитина.

По его словам, иммунитет остается гиперактивным еще некоторое время после выздоравлениия от COVID-19. Как следствие – повышается риск развития аппендицита. У детей может развиваться СOVID-19-ассоциированный аппендицит.