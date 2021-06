Парашютист покалечил несколько человек перед матчем Франция-Германия на Евро-2020

Матч чемпионата Европы по футболу Франция — Германия 15 июня начался с появления неожиданного гостя с неба. За несколько минут до старта прямо на поле приземлился парашютист, сообщает zakon.kz со ссылкой на ТАСС.

Залетев внутрь чаши стадиона "Альянц Арены" в Мюнхене, он пролетел вдоль одной из трибун и упал на газон. К нему сразу подошли игроки немецкой команды и сотрудники полиции. На парашюте было написано: "Избавься от нефти! Гринпис".

A Greenpeace activist lands at Arena Munich with a parachute prior to the UEFA EURO 2020 group F preliminary round soccer match between France and Germany in Munich ???? pic.twitter.com/UBlvQgIvuo