Нур-Султан по-прежнему находится в "красной" зоне

16 июня 2021, 09:23
Фото: zakon.kz

Столица Казахстана продолжает находиться в "красной" зоне, сообщает zakon.kz.

Минздрав Казахстана опубликовал матрицу оценки эпидемиологической ситуации в регионах на 16 июня.

Ситуация выглядит следующим образом:

В "красной" зоне: г.Нур-Султан.

В "желтой" зоне: Атырауская, Западно-Казахстанская и Карагандинская области.

В "зеленой" зоне: гг. Алматы, Шымкент, Акмолинская, Алматинская, Актюбинская, Восточно-Казахстанская, Жамбылская, Костанайская, Кызылординская, Мангистауская, Туркестанская, Павлодарская области и СКО.

Читайте также:

В Казахстане выявили более 404 тысяч случаев коронавируса


Присылайте свои новости на наш
Читайте новости zakon.kz в
Показать комментарии

Популярное

все топ новости

НОВОСТИ

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:

Хотите быть в курсе важных новостей?