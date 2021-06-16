Нур-Султан по-прежнему находится в "красной" зоне

Столица Казахстана продолжает находиться в "красной" зоне, сообщает zakon.kz.
Минздрав Казахстана опубликовал матрицу оценки эпидемиологической ситуации в регионах на 16 июня.
Ситуация выглядит следующим образом:
В "красной" зоне: г.Нур-Султан.
В "желтой" зоне: Атырауская, Западно-Казахстанская и Карагандинская области.
В "зеленой" зоне: гг. Алматы, Шымкент, Акмолинская, Алматинская, Актюбинская, Восточно-Казахстанская, Жамбылская, Костанайская, Кызылординская, Мангистауская, Туркестанская, Павлодарская области и СКО.
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