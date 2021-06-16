В Южной Африке нашли таинственные камни. Местные жители считают, что это алмазы, передает zakon.kz.

"Рамблер" пишет, что Южную Африку охватила алмазная лихорадка. В деревне Квахлати обнаружили таинственные камни. Состав минералов пока не проанализирован, но собравшиеся надеются, что это алмазы. Более тысячи человек копают землю голыми руками, лопатой, киркой или даже вилкой.

Однако специалисты сомневаются. Они не полностью исключают гипотезу нахождения настоящих алмазов, но считают, что это могут быть кристаллы кварца. Министерство энергетики и горнодобывающей промышленности заявило, что в ближайшие дни направит на место группу экспертов.