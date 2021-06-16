Продавщица мяса оформила онлайн-кредиты на 147 туркестанцев

Мошенница из Туркестанской области обманула 147 человек, сообщает zakon.kz.

Cотрудники одного из банков обратились в полицию из-за подозрительной активности при оформлении кредитов.

Подозреваемой в мошенничестве оказалась продавщица мясопродуктов из Сайрамского района. Ее арестовали на два месяца.

Аферистка выманивала данные потерпевших, обещая им соцпомощь на каждого ребенка в размере 50 тысяч тенге. Затем, используя документы доверчивых граждан, оформляла на их имена онлайн-кредиты.

Всего в полицию обратилось 147 местных жителей.

Следователи проводят досудебное расследование. Мы не исключаем вероятность того, что количество жертв аферистки может возрасти, – отметил заместитель начальника ДП Туркестанской области.

Данный факт зарегистрирован в ЕРДР по ст. 190 УК РК "Мошенничество в особо крупном размере". Ведется расследование.