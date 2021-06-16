"Взрыв" на цементном заводе: депутаты попросил прокуратуру разобраться

Депутат Андрей Линник попросил генерального прокурора Гизата Нурдаулетова разобраться, каким образом предприятию удалось получить разрешение на строительство производственной цементно-бетонной базы в нарушение постановления правительства в Алматы, передает корреспондент zakon.kz.

Ранее в соцсетях распространилось видео "взрыва" на цементном заводе в Алматы. Жители жаловались, что цементная пыль завалила близлежащие дома.

На прошлой неделе произошел взрыв на предприятии по производству бетонного раствора, расположенном в жилом районе Алматы. Столб цементной пыли высотой в десятки метров засыпал всю округу и был виден за несколько кварталов. Власти города объяснили это происшествие разрывом шланга высокого давления цементовоза при закачке цемента в силосную банку. По их мнению, ничего страшного не произошло. Однако замеры после взрыва показали многократное превышение предельно допустимых норм вредных веществ в воздухе. В радиусе квартала от предприятия улицы и дома были засыпаны трехсаниметровым слоем цементной пыли, что вызвало проблемы с дыханием и аллергические реакции у жителей. При этом надо отметить, что жилые дома расположены в двадцати метрах от указанного завода, - сказал Линник в своем депутатском запросе к генпрокурору на пленарном заседании Мажилиса.

Между тем, по его словам, работа с сыпучими смесями, к которым относится цемент (перевозка, хранение, фасовка), подразумевает под собой постоянную эмиссию в атмосферу взвешенных частиц и газов.

Также круглосуточное производство создает дискомфорт в виде шума, грохота и вибрации. Но не только эти обстоятельства делают неприемлемым расположение цементно-бетонного производства в непосредственной близости от жилого массива. Согласно постановлению правительства РК, объекты строительной индустрии размещаются за пределами городской черты на территории формируемых индустриальных и промышленных зон.

В нарушение этих норм, посреди жилого сектора 1965 года постройки данный бетонно-растворный узел был размещен в 2013 году. Несмотря на это, с начала деятельности завода все разрешения на эмиссии в окружающую среду соответствующими местными органами выдавались исправно. Гигиенические нормативы к атмосферному воздуху в населенных пунктах относят пыль цементного производства к 3-классу опасности с риском развития общетоксических, мутагенных, канцерогенных и других эффектов. Цементная пыль создает негативное влияние на окружающую среду, опасна для человеческого организма и может привести к тяжелым заболеваниям, - подчеркнул парламентарий.

Как отмечают жители, их неоднократные многолетние обращения в разные уполномоченные органы местного и республиканского уровня были либо проигнорированы, либо ограничились банальными отписками.

Только недавно было дано поручение обозначить санитарно-защитную зону и определить класс опасности. Однако, данное поручение до сих пор не исполнено. Вместе с тем, как добавил мажилисмен, в настоящее время местными властями инициированы судебные разбирательства о лишении у указанного предприятия заключения государственной экологической экспертизы, выданных по проекту "Нормативов эмиссий (предельно допустимые выбросы) для Производственной базы" и разрешения на эмиссии в окружающую среду.

Неужели для того, чтобы что-то сдвинулось с мертвой точки необходимо ЧП. Когда мы уже научимся не исправлять последствия, а предотвращать их? В связи с этим, уважаемый Гизат Дауренбекович, просим принять меры прокурорского реагирования по следующим вопросам: на каком основании акимат города дал разрешение на строительство производственной цементно-бетонной базы в нарушение постановления правительства? Почему не была определена санитарно-защитная норма в соответствии с санправилами, хотя завод построен еще в 2013 году? По какой причине СЭС Алматы восемь лет игнорирует поручения Минздрава по обозначению санитарно-защитной зоны и определению класса опасности в соответствии с законодательством и санравилами РК? Мы понимаем, что источником происшествия является предприятие, однако призываем не делать крайним бизнес, а разобраться с ответственностью госорганов и чиновников, долгие годы способствовавших угрозе безопасности и здоровью граждан, - заключил Линник.

Оксана Скибан, Нур-Султан