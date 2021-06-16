В павлодарскую колонию пытались пронести телефон в интимных местах 

16 июня 2021, 12:13
Фото: Pixabay

В Павлодаре супруга осужденного пыталась пронести в колонию телефон, семь сим-карт и USB провод в половых органах, передает zakon.kz.

В ДУИС Павлодарской области сообщили, что 30-летняя женщина пришла на свидание с мужем в колонию максимальной безопасности. На входе в учреждение сработал сигнал металлоискателя. Женщину осмотрели и нашли запрещенные предметы: сотовый телефон, семь сим-карт и USB провод. Они были упакованы в презерватив и спрятаны в половые органы.

Посылка предназначалась 30- летнему заключенному, отбывающему наказание за убийство. В отношении его супруги был составлен административный протокол. Наказание ей определит суд. Отмечается, что по решению суда лицо, допустившее подобное нарушение лишается длительных свиданий на год.


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