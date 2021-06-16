Понижение температуры ожидается в Казахстане

Прохладно и дождливо будет в Казахстане, сообщает zakon.kz.

Погоду будут формировать два барических образования, уходящий на восток жаркий и сухой антициклон и приближающийся с северо-запада холодный циклон. Что обусловит неустойчивый характер погоды: пройдут дожди, в северной половине - сильные дожди, которые будут сопровождаться грозами, порывистым ветром, выпадением града, в отдельных районах юга страны - с пыльными бурями. РГП "Казгидромет"

Также, согласно прогнозу, ожидается постепенное понижение температурного фона на западе, северо-западе днем до 25-33 тепла, на севере - до 10-20 тепла, в центре - до 20-28 тепла.